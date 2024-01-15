2024-01-15 19:54:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، عن زج سلاح جديد لدعم امن ديالى، تم استخدامه في العملية الاخيرة التي اطاحت بخلية دعم لوجستي لداعش الارهابي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطاحة بأهم وأخطر خلايا الدعم اللوجستي لتنظيم داعش في قاطع نارين شمال شرق ديالى قبل أيام تم من خلال الزج بمسيرة رصد تعمل بالليل وفق آليات متطورة للغاية تمكن الاجهزة لامنية من تحديد الاهداف بدقة في اي منطقة وبشكل واضح".

واضاف، ان "المسيرات الليلية سلاح جديد تم الزج به في 3 قواطع بديالى كمرحلة اولى وهي نقلة نوعية في اطر اعتماد التكتكيات الحديثة في دعم جهود تعقب خلايا داعش في المناطق النائية في الليل وتحديد الاهداف رغم الجغرافية المعقدة لبعض القواطع".



واشار الى ان "المسيرات الليلية تقنية سيكون لها اثر بالغ في دعم مناطق واسعة واعطاء مرونة اكبر في تعقب الاهداف من مسافات بعيدة".

وكان الحشد الشعبي قد اعلن يوم السبت الماضي، الإطاحة بخلية داعشية في غاية الخطورة ضمن محيط بحيرة حمرين في ديالى، مبينا ان العملية جرت وفق معلومات استخبارية وكمائن انتشرت منذ شهر في 3 اتجاهات من اجل الاطاحة بخلايا داعش الارهابي التي تنشط بين فترة واخرى ليلا.