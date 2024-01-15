الرئاسات الثلاث تهنئ بفوز منتخبنا الكروي على المنتخب الإندونيسي

2024-01-15 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأت الرئاسات الثلاث، اليوم الاثنين، بمناسبة فوز منتخبنا الوطني بكرة القدم، على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.وذكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه المُستحق في بداية مشواره الآسيوي"، مضيفاً، "أمنياتنا لكم بالتوفيق في البطولة، وكلنا ثقة بقدرتكم على مواصلة الانتصارات ورسم الفرحة على وجوه العراقيين".فيما ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "مبارك لمنتخبنا الكروي فوزه المهم والمستحق على المنتخب الإندونيسي في مستهل مشواره الآسيوي".وأضاف السوداني: "تحية للجماهير العراقية التي آزرت وشجعت من أرض الملعب أو خارجه، وإلى مزيد من الانتصارات التي ترفع اسم العراق عاليًا في كل المحافل".وبين المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يبارك للشعب العراقي فوز المنتخب الوطني على نظيره الإندونيسي في أولى مباريات بطولة كأس آسيا المقامة في دولة قطر الشقيقة".وأضاف، أن "المندلاوي يشيد بالجهد الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب ويدعوهم إلى المزيد من التألق في المباريات المقبلة".