2024-01-15 20:30:04 - المصدر: العربي الجديد

خرج وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من المستشفى اليوم الاثنين، بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراء جراحة لعلاج سرطان البروستاتا، أحاطها بالسرّية ولم يخبر بها الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين في الإدارة لأيام. ويُتوقع أن يعمل وزير الدفاع من المنزل أثناء فترة تعافيه.

ودخل وزير الدفاع الأميركي (70 عاماً) إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وخضع لعملية جراحية لعلاج السرطان، الذي اكتشف إصابته به في وقت سابق من ذلك الشهر خلال فحص روتيني.

وأصيب أوستن بعدوى بعد أسبوع، ونقل إلى المستشفى في الأول من يناير/ كانون الثاني، وأدخل إلى وحدة العناية الفائقة. وقال أطباء إن الوزير بقي في المستشفى بسبب آلام مستمرة في الساق ناتجة عن العدوى، حتى يتمكن من الحصول على العلاج الطبيعي.

ولم يعلم الرئيس جو بايدن وكبار مسؤولي الإدارة بدخول وزير الدفاع المستشفى حتى 4 يناير، وأبقى أوستن تشخيص إصابته بالسرطان سراً حتى 9 يناير.

وقال بايدن إن عدم قيام أوستن بإخباره بدخول المستشفى كان بمثابة خطأ، لكنه أكد أنه لا يزال يثق بوزيره.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق هذا الشهر، أن بايدن لا يعتزم إقالة وزير الدفاع لويد أوستن لتقاعسه أياماً عن الإبلاغ عن دخوله المستشفى، فيما طالب جمهوريون بارزون بإقالته.

وخلال وجود أوستن في والتر ريد، شنّت الولايات المتحدة سلسلة ضربات على الحوثيين في اليمن أواخر الأسبوع الماضي، واستهدفت عشرات المواقع المرتبطة بحملة الهجمات على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وأثناء عمله من سريره بالمستشفى، أجرى وزير الدفاع مكالمات مع كبار القادة العسكريين، وبينهم رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا، وعقد اجتماعات مع مسؤولي البيت الأبيض لمراجعة الضربات والأمر بها.

وبحسب ما يشير أحد كبار المسؤولين الأميركيين وفق "بوليتيكو"، فإن رغبة أوستن في التزام الخصوصية في ما يتعلق بدخوله إلى المستشفى جاءت بنتائج عكسية، مشيراً إلى أنه "مخلص للغاية وملتزم بواجبه"، واصفاً ما جرى بـ"الغريب".

ويؤكد المسؤولون الأميركيون السابقون والحاليون الذين عملوا مع أوستن أنه انطوائي ويتجنب الظهور على الكاميرات ويحتفظ بعدد قليل من المقربين خلال مسيرته العسكرية الممتدة لعقود، مشيرين إلى أن الجنرال الذي أشرف على الانسحاب الأميركي من العراق نادراً ما عقد مؤتمرات صحافية، ولا يأخذ سوى عدد قليل من ممثلي وسائل الإعلام في زياراته الرسمية، كما أنه لم يعقد مؤتمراً صحافياً في البنتاغون منذ يوليو/ تموز الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)