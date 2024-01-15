انتصار مهم للعراق في بداية مشواره بكأس آسيا 2023

2024-01-15 20:30:04 - المصدر: العربي الجديد

حقق منتخب العراق فوزاً مهماً على نظيره الإندونيسي 3-1، الاثنين، على استاد أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا "قطر 2023".

وسجل مهند علي "ميمي" هدف العراق الأول في الدقيقة الـ17، وأضاف أسامة رشيد الهدف الثاني في الوقت المضاف على عمر اللقاء، وختم أيمن حسين ثلاثية العراق، بعد أن كان مارسيلينو فيردينان قد عدل النتيجة لإندونيسيا، ليؤكد المنتخب العراقي تفوقه على نظيره الذي حققه قبل شهرين في التصفيات الآسيوية المشتركة (5-1)، وتحقيق بداية إيجابية في المنافسة.

وكان هذا اللقاء الأول بين إندونيسيا والعراق في كأس آسيا، في حين تقابل الفريقان 7 مرات في المباريات الدولية، ولم يخسر منتخب العراق في جميع هذه المباريات (فاز 6 وتعادل 1).

وخسر منتخب العراق في مباراة واحدة فقط من آخر 9 مباريات خاضها في دور المجموعات في كأس آسيا (فاز 7 وتعادل 1)، علماً أنه لم يهزم في آخر 5 مباريات في دور المجموعات، المرة الأخيرة التي خسر فيها كانت في المباراة الأولى في نسخة عام 2011 (الخسارة 1-2 أمام إيران).

وأقيمت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الأحد، حيث فازت اليابان على فيتنام 4-2 على استاد الثمامة في الدوحة، على أن تقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث يلتقي العراق مع اليابان، وفيتنام مع إندونيسيا.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.