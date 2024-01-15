كاساس بعد فوز المنتخب الوطني: اليابان هو المنتخب الأصعب بالمجموعة

2024-01-15 20:38:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصف مدرب المنتخب الوطني، الإسباني خيسوس كاساس، فوز المنتخب أمام اندونيسيا 3-1 اليوم الإثنين (15 كانون الثاني 2024) بـ"المهم".

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقب المباراة "نعم كان فوز مهم، ولكن من الغد سنبدأ بالتحضير لمباراة اليابان".

وأضاف "بكل تأكيد، كرة قدم لعبة أخطاء، مشكلتنا ليست في الدفاع وفقط، ولكن يجب إن نضغط عالياً كمجموعة من الامام حتى تكون العملية جيدة في الخط الخلفي".

ولفت الى ان "كل المباريات ستكون صعبة في البطولة، اعتقد ان اليابان هو المنتخب الأصعب في المجموعة، يجب علينا التعافي وأخذ قسط من الراحة ومن ثم نفكر كيف سنواجه اليابان، أسلوبنا مشابه لمنتخب اليابان، ولكن لن اكشف عن خططي".

وبشأن غياب اللاعب (دانيلو) عن قائمة المنتخب ان "بعض المتفرجين إذا أرادوا أن يصبحوا مدربين فليفعلوا ذلك، لن أنظر لسعر اللاعبين أو إلى اسمائهم عندما اختار التشكيلة، أنا اختار التشكيلة الأفضل".

فيما قال اللاعب أمير العماري خلال المؤتمر "قدمنا مستوى جيد واستحقينا الفوز، نعم فقدنا السيطرة في بعض الأحيان بالشوط الثاني ولكن بالأخير كان فوز مهماً وعلينا التفكير بالمباراة المقبلة".

أما مدرب المنتخب الاندونيسي (شين تاي يونغ) فقال "المنتخب العراقي سيطر على المباراة وأتقبل الهزيمة" مضيفا "لم نتمرس مع منتخبات الشرق الأوسط وهي منتخبات عنيدة".

وتابع "أبارك للعراق هذا الفوز، لقد أظهرنا اداءً جيداً، ولكن الهدف الثاني غير مقبول وكان تسللاً 100‎%‎، وهذه الاخطاء للحكام تؤثر على المنتخب وعلى البطولة، الهدف الثاني غير كل شيء".