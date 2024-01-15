2024-01-15 20:44:07 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأشاد الفنان السوري هشام كفارنة، بمهرجان المسرح العربي المقام حالياً في بغداد، مشيراً إلى أنه شاهد عروضاً مسرحية ذات مستوى إبداعي عالٍ.وقال كفارنة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنني "شاركت عضواً في لجنة تحكيم في الدورة السادسة من المهرجان، وفي لجنة تحكيم دورتين من جائزة سلطان القاسمي، مندوباً للهيئة العربية للمسرح في سوريا".وأضاف، أنني "في هذه الدورة اتيت ضيفاً على المهرجان بالإضافة الى توكيلي بمهمة افتتاح الحلقة الأولى من برنامج الأستديو التحليلي المواكب لنشاطات المهرجان وساهمت بتقديم ورقة نقدية عن العرض الجزائري (الثورة) إخراج عبد القادر جريو".وتابع كفارنة أن "علاقتي بالمسرح العراقي قديمة ولها خصوصية، من أيام الرواد الكبار سامي عبد الحميد وإبراهيم جلال عندما قدم على خشبة المسرح السوري عمل أبو الطيب المتنبي، بالإضافة الى علاقتي بمجموعة من المخرجين العراقيين، عندما كنت أستقبلهم في المسرح القومي السوري، وقدمت مسرحية بيت الشغب في مهرجان بغداد الدولي الثاني".