كاساس: اليابان المنتخب الأصعب بالمجموعة

2024-01-15 20:54:07 - المصدر: واع

قطر- واعأكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، أن المنتخب الياباني هو الأصعب بالمجموعة.وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي بعد فوز منتخبنا الوطني على نظيره الإندونيسي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):المنتخب الياباني هو الأصعب بالمجموعة".وافتتح منتخبنا الوطني مشواره الآسيوي بالفوز على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن المباراة التي جرت بين المنتخبين على إستاد أحمد بن علي.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشوط الأول شهد تقدم منتخبنا الوطني بهدفين لهدف، حيث سجل لاعب منتخبنا مهند علي الهدف الأول في الدقيقة 17، إلا أن المنتخب الإندونيسي تمكن من معادلة النتيجة في الدقيقة 34 عن طريق مارسيلينو فيردينان".وأضاف، أن "هدف العراق الثاني جاء قبل نهاية الشوط الأول عبر اللاعب أسامة رشيد عند الدقيقة 45+7"، مشيرا، إلى أنه "وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب العراقي الهدف الثالث عند الدقيقة 75 عن طريق البديل أيمن حسين".