"كرة اليد".. العراق يتعادل مع السعودية ويتأهل للدور الرئيسي لبطولة آسيا

2024-01-15 20:54:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لكرة اليد، اليوم الاثنين، إلى الدور الرئيسي لبطولة آسيا الـ21 التي تستضيفها البحرين، فيما كشف رئيس الاتحاد عن رفع سقف الطموحات في البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد أحمد رياض في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب العراقي تمكن من التعادل مع المنتخب السعودي بنتيجة 31 هدفاً لكل منهما في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن بطولة آسيا لكرة اليد للرجال.

وأشار إلى ان "النتائج المبهرة التي تحققت بسواعد ابطال كرة يد العراق تُعد انجازاً مميزاً سيما وانه تمكن من مجاراة اقوى منتخبات آسيا بجدارة".

واضاف ان "المنتخب تمكن من حسم تأهله بعد تعادله اليوم مع المنتخب السعودي للدور الرئيسي لبطولة آسيا"، مبينا ان "سقف طموحنا صار اعلى في ضوء ما قدمه ابطال يد العراق، ونأمل ان يحقق لاعبونا نتائج أفضل في المباريات المقبلة لإثبات الجدارة".

ولفت إلى أن "اللجنة الفنية المشرفة على البطولة اختارت لاعب المنتخب العراقي بدر الدين حمودي نجم المباراة وافضل لاعب بين المنتخبين المتباريين".

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد تعادل مع نظيره الياباني، اول امس السبت، بنتيجة 28 هدفاً لكل منهما، كما فاز بمباراته الاولى في البطولة ذاتها على نظيره الهندي بنتيجة ساحقة 55-12 هدفاً.