كاساس: أسلوب المنتخب العراقي مشابه لأسلوب اليابان ولن أكشف عن خطتي

2024-01-15 21:02:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق الوطني الفوز على اندونيسيا بأنه "مهم جدا"، مؤكدة المباشرة بالتحضير لمباراة اليابان.

وأضاف "بكل تأكيد، كرة قدم لعبة أخطاء، مشكلتنا ليست في الدفاع فقط، ولكن كان يجب إن نضغط عالياً كمجموعة من الامام حتى تكون العملية جيدة في الخط الخلفي".

واوضح ان "كل المباريات ستكون صعبة في البطولة، واعتقد ان اليابان هو المنتخب الأصعب في المجموعة، يجب علينا التعافي والاستشفاء من مباراتنا امام اندنوسيا وأخذ قسط من الراحة ومن ثم نفكر كيف سنواجه اليابان"، مبينا أن "أسلوبنا مشابه لمنتخب اليابان، ولكن لن اكشف عن خطتي".