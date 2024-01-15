في 2023.. كردستان تحقق إيرادات سياحية أعلى بـ17% عن 2022

2024-01-15 21:03:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة السياحة في كردستان، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، أن الإقليم استقبل في العام 2023 أكثر من سبعة ملايين سائح، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 17%.

وقالت رئيس الهيئة أمل جلال في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن “الهيئة خططت لاستقبال أكثر من 8 مليون سائح في العام 2023، بعد أن استقبلت كردستان في العام 2022 نحو 6 مليون سائح”، مبينة أن “عدد السياح الذين قصدوا الإقليم في العام الماضي وصل إلى 7 مليون”.

وأضافت أن “الهيئة لديها 3 آلآف و100 مركز للنشاط السياحي في كردستان، موزع على محافظات ومدن الإقليم، الأمر الذي من شأنه تأمين مستلزمات السائحين والدفع باتجاه زيادة عدد السياح المتوجهين إلى الإقليم”.

وأكدت جلال “تنفيذ أكثر من 55 مشروعًا سياحيًا في مدن الإقليم المختلفة برأسمال مال يقدر بـ(7) مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات القطاع السياحي بنسبة 17% مقارنة الأعوام السابقة”.