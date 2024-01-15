النجف الأشرف.. مساع لإدراج (درب زبيدة) على لائحة التراث العالمي

2024-01-15 21:20:02 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع - حيدر فرمانأعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم الاثنين، عن وجود جهود ومساع لإدراج (درب زبيدة) أحد أهم طرق الحج التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة المحلية في النجف الأشرف تحرص على تفعيل الواقع السياحي وإدراج الآثار الموجودة بالمحافظة من بينها طريق الحج الكوفي القديم وما يسمى (بدرب زبيدة) ضمن لائحة التراث العالمي بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار".وتابع الوائلي، أنه" تم عقد عدة اجتماعات واستقبلنا فيها فريقين مستشارين من اليونسكو حيث اطلعوا على المواقع الأثرية وتم توفير كافة المتطلبات للفريق للعمل"، مبينا أن" الحكومة المحلية متواصلة مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهناك تعاون وإجراءات مشتركة مع المملكة العربية السعودية بهذا الصدد".وأضاف، أن" طريق (درب زبيدة) يتميز عن باقي المواقع الأثرية من حيث القدم والموقع"، لافتا الى أن" الحكومة المحلية تعمل جاهدة على إدراج الطريق ضمن لائحة التراث العالمي ".وأشار الى أن" الجانب الفني من اختصاص وزارة الثقافة، وتم اختيار الكوادر ذات الاختصاصات المعنية بهذا الجانب والتنسيق معهم يكمن بتوفير بيئة عمل صالحة والدعم الإداري والأمني".