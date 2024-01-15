وكالة الاستخبارات: القبض على تاجر مخدرات في المثنى

2024-01-15 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة المثنى.وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة، نفذتها مفارز خلية الصقور الاستخبارية، أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات، صادرة بحقه العديد من أوامر القبض، وفق المادة (28) مخدرات بعد الاشتباك معه في محافظة المثنى".وأضاف البيان، "كما ضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".