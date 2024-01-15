اللامي: الاستقرار الأمني والسياسي وحملات الأعمار وفرت أجواء مريحة للعمل الصحفي

2024-01-15 21:28:00 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الاثنين، ان حالة الاستقرار الأمني والسياسي وحملات الأعمار الكبرى التي يشهدها العراق وفرت أجواء مريحة للعمل الصحفي.وقال بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي استقبل في مقر النقابة وفود مهرجان المسرح العربي بدورته (14) في بغداد والذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بحضور نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي".واضاف الببان ان"اللامي قدم شرحآ مفصلا عن طبيعة عمل نقابة الصحفيين العراقيين ودورها الفاعل محليا وعربيا ودوليا مؤكدآ "حرص النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين ومتابعة عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية في تبنيها الخطاب المهني ونقله إلى الرأي العام ".واكد اللامي بحسب البيان ان "حالة الاستقرار الأمني والسياسي وحملات الأعمار الكبرى التي يشهدها العراق حاليا وجهود الحكومة في هذا المجال وفرت أجواء مريحة للعمل الصحفي من اجل إظهار الصورة المشرقة للعراق وتفاعله مع المحيط العربي والدولي".وختم البيان ان"وفود مهرجان المسرح العربي الزائرة أشادت بجهود نقابة الصحفيين ودورها المتميز في نقل رسالتها المهنية وكذلك الدور المتميز لنقيب الصحفيين العراقيين ومواقفه المهنية البارزة من خلال رئاسته لاتحاد الصحفيين العرب ودفاعه المستمر وتبنيه مواقف مشرفة في الدفاع عن حقوق الصحفيين على مستوى الوطن العربي".