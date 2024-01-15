منتخب الأردن يتغلب على ماليزيا بأربعة أهداف نظيفة في بطولة آسيا

2024-01-15 22:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاردني من تحقيق الفوز على نظيره الماليزي بنتيجة 4-0 ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل ، سجل الهدف الأول محمود المرضي في الدقيقة 12 ، وسجل الأردن هدفه الثاني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء عن طريق موسى التعميري، وعاد محمود المرضي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للمنتخب الأردني عند الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني اضاف موسى التعمري هدف الاردن الرابع عند الدقيقة 85 من زمن المباراة.