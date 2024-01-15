وزير الموارد يطمئن: الخزين المائي في السدود بحالة جيدة

2024-01-15 22:40:07 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب، أن الخزين المائي في السدود بحالة جيدة.وقال ذياب لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة تساقط الأمطار في المناطق الشمالية أعلى من العام الماضي"، مؤكداً أن "العام الماضي كان من أصعب المواسم المائية".وأضاف، أن "الموسم المطري الحالي جيد في بناء الخزين المائي"، مبيناً أن "أكثر السدود الذي تأثر بنقص المياه سد الموصل لأنه المصدر الرئيس للخزن".وأشار إلى أن "الواردات المائية في سد دوكان ودربنديخان جيدة لأن كميات الأمطار في السليمانية جيدة"، مُطمئناً أن "الخزين المائي في السدود بحالة جيدة".وبيّن أن "مخرجات الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي في العراق أعطت توصية بأن العراق لا يحتاج إلى سدود خزنية كبيرة، كما أوصت بسدود حصاد المياه لتوليد الطاقة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "هناك خططاً ومشاريع لتعزيز المياه الجوفية".ولفت إلى أن "هناك توجهاً حكومياً بالتحول إلى وسائل الري الحديثة".