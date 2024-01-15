حريق "كبير" يأتي على معمل للزيوت في السليمانية

2024-01-15 23:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق كبير في إحد أكبر المعامل في محافظة السليمانية دون معرفة حجم الأضرار البشرية.

وقال المصدر في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز ان "مساء اليوم اندلع حريق كبير في معمل زيوت امانج في منطقة عربت في محافظة السليمانية علما أن المعمل هو لإنتاج زيوت السيارات".

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث للسيطرة عليه لكن لغاية الآن الفرق تحاول إخماد الحريق دون معرفة أسباب اندلاعه.

َبين أن الحريق التهم بناية المعمل بالكامل ولا نعرف حجم الأضرار البشرية لغاية الآن.