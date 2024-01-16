كأس أفريقيا لكرة اليد: نجم منتخب الجزائر يرفع التحدي بتصريحات قوية

2024-01-16 00:00:14 - المصدر: العربي الجديد

سافر وفد منتخب الجزائر لكرة اليد، الاثنين، صوب القاهرة للمشاركة في بطولة أفريقيا المقررة في مصر انطلاقاً من يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى 27 يناير/ كانون الثاني، حيث سينافس الخضر في المجموعة الثالثة التي تضم كذلك المغرب والغابون ومنتخب ليبيا.

وتنقلت بعثة المنتخب الجزائري بـ18 لاعباً بعد أن قرر المدرب فارق دهيلي إبعاد بعض الأسماء في آخر لحظة، وهذا بعد أن وقف على مؤهلات الجميع في معسكري الدوحة وتونس، تحضيراً لهذه المنافسة القارية، وخلالها لعب الخضر 5 مباريات ودية، وانهزم في مناسبتين أمام منتخب قطر وكذلك ضد المنتخب التونسي وصيف بطل أفريقيا، مع تحقيق فوز وحيد على منتخب العراق.

وتمثلت الأسماء التي جرى استبعادها من قبل المدرب فاروق دهيلي في مدافع فالونس الفرنسي، سفيان بن جيلالي، ووائل قسيمة جناح أيسر نادي الوفاق الرياضي لنادي عين التوتة، وكذلك الثنائي المحترف في نادي الشمال القطري، زين الدين بوغابة وعبد المالك فوضيل.

نجم منتخب الجزائر يرفع التحدي

تحدث نجم المنتخب الجزائري لكرة اليد، أيوب عبدي في تصريحات خصّ بها "العربي الجديد"، عن آخر تحضيرات زملائه لهذه البطولة القارية، حيث أكد عزمه على إعادة هيبة الكرة الجزائرية من خلال نسخة مصر، بعد فشل كبير لازم الخضر في هذه الرياضة خلال السنوات الماضية.

وقال أيوب عبدي في تصريحاته: "لدينا فرصة كبيرة للتأهل على رأس المجموعة التي سننافس فيها خلال بطولة كأس أفريقيا، وأنا أتكلم عن نفسي أضع الوصول إلى النهائي كهدف رئيسي، سأعمل على تقديم كل شيء لإسعاد الجماهير الجزائرية".

وتابع أيوب عبد المحترف في نادي فينيكس تولوز الفرنسي "أرى أننا نملك كل المؤهلات من أجل الوصول إلى المباراة النهائية وتقديم كل ما لدينا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، كما سأعمل على تقديم نفس الأداء الذي أقدمه في تولوز الفرنسي، علينا أن نتعاون ونضع اليد في اليد لاستعادة هيبة كرة اليد الجزائرية".

يُذكر أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في بطولة أفريقيا سيتأهلون لبطولة العالم، في حين أن البطل سيتأهل لأولمبياد باريس المقررة صيف العام الحالي، مع الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري احتل المركز الخامس في الدورة السابقة للبطولة القارية والتي احتضنتها مصر كذلك، وفي نتيجة جد مخيبة للكرة الصغيرة في البلاد.