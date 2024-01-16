إبراهيم بايش: نمتلك أفضل اللاعبين بالمنطقة وقادرون على حصد اللقب

2024-01-16 00:00:14 - المصدر: العربي الجديد

حلّ لاعب منتخب العراق لكرة القدم، إبراهيم بايش (23 عاماً)، ضيفاً على "العربي الجديد" بعد فوز أسود الرافدين على نظيره إندونيسيا بنتيجة 3-1 على ستاد أحمد بن علي في الريان، في أولى مبارياتهم في كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر.

وقال إبراهيم بايش لاعب منتخب العراق لـ"العربي الجديد" في منطقة الصحافيين المختلطة: لا ينقص منتخب العراق شيء، المباراة الأولى دائماً تكون صعبة، المنتخب الأندونيسي من الفرق الجيدة، تنتظرنا مباراة كبيرة هي تحديد المركز الأول بمواجهة منتخب اليابان واللاعبون يشعرون بالمسؤولية على أمل أن نحقق نتيجة طيبة".

وعن تصريحات المدرب خيسوس كاساس أنّه لم يعد الجماهير بالتتويج لكن الأمر ليس مستحيلاً، وإن كان ذلك يشكل ضغطاً على اللاعبين أم لا قال: "لا هذا الأمر لا يشكل ضغطاً علينا، لكنه هو مدرب ولا يمكن أن يأتي ويعد اللاعبين بتحقيق اللقب نحن نشعر بالمسؤولية، حينها نعطي كلّ ما لدينا هو مدرب كبير في التدريبات يعطينا الخطط ونحن ننفذ، ونحن كلاعبون انشالله نحقق البطولة".

ولدى سؤال مراسل "العربي الجديد" إذا ما كان يعد جماهير العراق بتحقيق اللقب: "انشالله نحن نمتلك أفضل اللاعبين في الشرق الأوسط وقادرون على حصد اللقب".

وختم برسالة لفلسطين قائلاً: "أتمنى التوفيق لمنتخب فلسطين في كأس آسيا وإلى أخواننا في غزة يؤلمني ما يحصل معهم هناك، انشالله ندعمهم بكل ما لدينا".

وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد فيتنام وإندونيسيا خالياً من النقاط.