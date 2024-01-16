2024-01-16 00:16:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، الهجوم بالصواريخ والمسيرات على أربيل.

وقبل ذلك، كشف موقع إيراني، استهداف مواقع الموساد في أربيل بصواريخ من الأراضي الإيرانية.









وأفاد مصدر أمني، بسماع سلسلة من دوي الانفجارات في محافظة أربيل مساء الإثنين (15 كانون الثاني 2024).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "سُمع دوي 7 انفجارات في مناطق (لاوان) و(كسنزان) ومنطقة خانزاد وطريق المصيف في أربيل".

وأشار المصدر وفقاً لشهود عيان الى ان "أغلب سكان أربيل سمعوا صوت الانفجارات لقوتها".

ولفت الى ان "الانفجارات سُمعت من جهة طريق مصيف صلاح الدين قرب القنصلية الامريكية الجديدة بأربيل".

وأضاف ان "صافرات الانذار أطلقت داخل القنصلية الامريكية ومطار أربيل" عقب التفجيرات.

وكشف المصدر، ان "صواريخ اطلقت من منطقة التون كوبري في كركوك باتجاه مبنى القنصلية الامريكية الجديدة على طريق مصيف صلاح الدين بأربيل".