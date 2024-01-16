مصرع رجل أعمال كوردي معروف وزوجته جراء الضربات التي استهدفت اربيل

2024-01-16 01:20:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، أن رجل أعمال معروف لقي حتفه جراء القصف الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الذي استهدف به مواقع مختلفة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وسقط أربع ضحايا فيما أُصيب خمسة آخرون بجروح جراء تلك الضربات التي استهدفت اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن من بين الضحايا رجل الأعمال (بيشرو دزيي) حيث تم التأكد من وفاته هو وزوجته.

وكان المصدر ذاته قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم بأن عددا من الضربات استهدفت منزل رجل الأعمال الكوردي (بيشرو دزيي) صاحب مجمع "امباير" وعدد من الشركات التجارية والاستثمارية.

وكان الحرس الثوري قد ذكر في بيان أن هذا القصف جاء "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".