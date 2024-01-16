2024-01-16 03:00:04 - المصدر: العربي الجديد

شنّ أسطورة الكرة المصرية، محمد أبو تريكة، هجوماً حاداً على رياض محرز قائد "الخضر"، بعد التعادل المخيب للآمال لمنتخب الجزائر أمام منتخب أنغولا، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

وقال محمد أبو تريكة في الاستديو التحليلي الخاص بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "كان يجب على جمال بلماضي أن ينتظر في إقحام يوسف بلايلي وبغداد بونجاح في التشكيلة الأساسية ببداية المباراة".

وتابع: "بالنسبة لرياض محرز. فكر المدرب دائماً أن نجمه الأول يصنع الفارق دائماً، لكنه كان سيئاً أمام أنغولا، لكن جمال بلماضي كان عنده أمل أن يقوم بشيء. لو كان القرار لي لقمت بإخراج محرز، لأن لكل قاعدة استثناء".

ورأى أنه "كان يجب على جمال بلماضي إخراج محرز عقوبة له، وإدخال آدم وناس في المباراة ويلعب في مركزه الأساسي في الجهة اليمنى، حتى يكون مكان رياض محرز، أتفهم أن المدرب يعتمد على نجمه الأول، وتجمعهما علاقة حساسة، لكن منتخب الجزائر فوق الجميع".

وأردف قائلاً: "محرز لم يقدم شيئاً في المباراة، ووجب على بلماضي جعل وناس يلعب مكان محرز، وهذا الحل برأيي، ولا ينفع أن منتخب الجزائر يقدم شوط أول مثالياً للغاية، ويتراجع في الشوط الثاني بهذا الشكل الرهيب".

واختتم محمد أبو تريكة حديثه: "تقييمي لمنتخب الجزائر واحد من عشرة في الشوط الثاني، الجميع لم يقدم شيئاً، ولم أشاهد كرات تلعب في العمق، أتفهم حجة الحرارة والرطوبة، لكن هذا الأمر لا ينفع نهائياً، واللاعب غير الجاهز أعذره، لكن أين باقي نجوم الجزائر. لقد قدمت لمنتخب أنغولا هدية في الشوط الثاني، وبخاصة ركلة الجزاء التي ارتكبها نبيل بن طالب، ومع احترامي لمنتخب أنغولا، لولا ركلة الجزاء لما استطاع تسجيل هدف التعادل".