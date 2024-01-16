2024-01-16 03:00:04 - المصدر: العربي الجديد

خيّب عدد من لاعبي المنتخب الجزائري الأمل في المباراة الأولى من كأس أمم أفريقيا التي تقام بساحل العاج، إذ ضيعوا فرصا وغابوا في فترات طويلة خلال المواجهة التي جمعتهم بمنتخب أنغولا، وكان لاعب خط الوسط فارس شعيبي على رأس قائمة أسوأ اللاعبين.

ووضع المدير الفني، جمال بلماضي الثقة في الموهبة فارس شعيبي، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية التي باشرت اللعب ضد منتخب أنغولا، لكنه عجز عن تقديم الإضافة الهجومية المرجوة منه، وهذا بالرغم من أنه لعب بجانب رياض محرز وخلف المهاجم بغداد بونجاح.

تألق "البوندسليغا" يغيب

وانتظرت الجماهير الجزائرية أن ينقل شعيبي تألقه مع ناديه أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى المنتخب، بما أنه قدم مستويات مميزة جدا قبل بداية كأس أمم أفريقيا، وحتى في المباريات الودية التي خاضها "محاربو الصحراء" وفي تصفيات كأس العالم، لكن المستوى الذي ظهر به أمام أنغولا كان بعيدا كل البعد عمّا كان ينبئ به في الماضي القريب.

سوء تركيز في الركنيات

ومن بين نقاط قوة شعيبي هو تميّزه في تنفيذ الضربات الركنية، حيث يمتلك قدما دقيقة التسديد بما يجعلها سلاحا مهما له، غير أن الوضع اختلف وكانت جل كراته بعيدة خلف زملائه أو يغيب عنها التركيز، وبهذا ضيع على الجزائر فرصة استغلال الركنيات التي كان عددها كبيرا لصالحهم في هذه المواجهة، خاصة أن المدرب جمال بلماضي عمل كثيرا على هذا الجانب في معسكر لومي بدولة توغو.

غياب الخطورة على المدافعين

وظهر شعيبي بعيدا عن مستواه بعد أن فشل في صنع الخطورة على دفاع المنافس، مع العلم أنه دائما ما شكل صعوبات للمنافسين منذ استدعائه لتمثيل المنتخب الجزائري، بما جعله عنصرا مهما ولاعبا أساسيا في تشكيلة جمال بلماضي، وهو الذي تركه يخوض المباراة كاملة إلى غاية نهايتها.

نقص خبرة شعيبي

ويشارك الموهبة الجزائري في أول نسخة كأس أمم أفريقيا وسنه لا يتجاوز 21 عاما، وكان من الواضح أن خبرة المواعيد الأفريقية غابت عنه، بما يضعه أمام ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء ورفع أدائه في الفترة المقبلة، وهو الذي يبقى قادرا على تقديم الكثير لما يمتلكه من قدرات عالية.

"كاف" يختاره رجل المباراة والجماهير تسخر

وجاء اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فارس شعيبي رجلا للمباراة ليفتح باب السخرية أمام الهيئة الكروية الأفريقية، حيث انتقد المعلقون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هذا الخيار، وتساءل أحدهم إن كانوا فعلا قد شاهدوا الموهبة الجزائرية على أرضية الميدان في مباراة أنغولا.