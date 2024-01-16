الخارجية الأمريكية تدين "بشدة" الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل

2024-01-16 07:52:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بشدة بالهجمات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق وخلفت 10 مدنيين بين ضحة وجريح.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماتيو ميلر في بيان، إن "الولايات المتحدة تُدين بشدة الهجمات الإيرانية في أربيل اليوم وتقدم تعازيها لأسر القتلى".

وأضاف "نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تشنها إيران، والتي تقوض استقرار العراق".

وتابع المتحدث بالقول "نحن ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي."