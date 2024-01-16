تكهنات بأنتهاء قصة بنزيما مع الدوري السعودي

2024-01-16 08:36:01 - المصدر: واع

!متابعة - واعكشفت تقارير صحفية مستجدات تطور الأحداث بين الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد وناديه السعودي بعد غيابه عن التدريبات مؤخراً منذ عودة الفريق للتدريبات.وكان من المقرر أن يعود بنزيما للتدريبات يوم الجمعة الماضي، عندما عاد لاعبو العميد للتدريبات بعد فترة راحة سلبية منحها إياهم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، استغلالاً لفترة توقف دوري روشن الحالية، لارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس آسيا قطر 2023، لكن خلال اليومين الماضيين عاد الفريق لتدريباته في غياب المهاجم الفرنسي.غياب بنزيما المستمر دفع صحيفة "ماركا" الإسبانية لزعم أن جاياردو قرر استبعاده من معسكر مدينة دبي الإماراتية، فيما زعمت مصادر أجنبية أخرى أن الاتحاد بدأ التخطيط للتخلص منه خلال الشهر الجاري، وثالثة تدعي أن اللاعب هو من طلب الرحيل، وسط تكهنات حول مستقبله مع النادي بعد ستة أشهر فقط منذ انضمامه في صيف 2023.ووفقا لمصادر شبكة "بي إن سبورت" الفرنسية، فإن بنزيما قرر مغادرة الدوري السعودي والعودة إلى أوروبا هذا الشتاء.ويبحث بنزيما مع وكيل أعماله عن عروض في الدوريات الخمس الكبرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للعودة إلى أوروبا.فيما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك بعض الأندية في الدوري الانجليزي الممتاز ترغب في التعاقد مع النجم الفرنسي، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، في أقرب فرصة.وأفادت الصحيفة بعد تأكيد رغبة اللاعب في الرحيل عن دوري روشن والعودة إلى أوروبا، أصبح مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي مهتمين بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.يذكر أن بنزيما البالغ (36) عاماً شارك بقميص الاتحاد هذا الموسم في الدوري السعودي في (15) مباراة سجل (9) أهداف وصنع (5) أخرى.