اليوم .. مباراتان في منافسات بطولة أسيا

2024-01-16 09:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي مساء اليوم الثلاثاء المنتخب السعودي نظيره العماني على استاد خليفة الدولي في الدوحة لحساب المجموعة السادسة من بطولة أسيا الجارية منافساتها في دولة قطر.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" تشكيلة المنتخب السعودي طرأت عليها العديد من التغييرات بعد مونديال قطر (2022) فقد غادره مدربه الفرنسي (هيرفيه رونار) وحل محله الإيطالي (روبرتو مانشيني) الذي قال في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة: "لدينا فريق جيد وسنواجه في هذه البطولة فرقاً قوية لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل أداء".وأضاف أن " المنتخب العماني يشارك في كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق له التأهل لمنافسات البطولة (4) مرات فقط، ونجح في تجاوز دورالمجموعات للمرة الأولى في النسخة الأخيرة بالإمارات، بعدما حجز مقعده عن المجموعة السادسة كأفضل ثالث".وأوضح أن " منتخب تايلاند سيلتقي نظيره القيرغيزي في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم لحساب المجموعة ذاتها ".