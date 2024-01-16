قوة من الجزائر تطيح بـ "أكبر شبكة" لتزوير العقارات والمستمسكات الرسمية في الديوانية

2024-01-16 09:25:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، تمكنت قوة من مركز شرطة الجزائر بامرة ضابط المركز وعدد من المنتسبين من إلقاء القبض على اكبر عصابة قامت بتزوير العديد من العقارات والمستمسكات الرسمية في الديوانية تتكون من 5 أشخاص،عن طريق الحصول على سندات الطابو بعد تزوير المستمسكات الرسمية العائدة لأصحابها الذين غالبيتهم متوفين، كان أبرزها قطعة أرض سكنية تقدر بمبلغ 2 مليار دينار عراقي،



