مصافي الشمال وأربيل يقصان شريط افتتاح مواجهات الدوري الممتاز للكرة الطائرة

2024-01-16 10:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غدٍ الأربعاء، منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة (دور الثمانية)، المرحلة الأولى، بإقامة 4 مباريات مهمة تحتضنها قاعة نادي الجيش بالعاصمة بغداد.

ويقص شريط افتتاح المواجهات فريقي مصافي الشمال وأربيل عند الساعة الواحدة ظهراً تليها مباراة تجمع الحبانية وغاز الجنوب في الساعة الثالثة عصرا.

وفي الساعة الخامسة عصراً يلتقي البيشمرگة بمنافسه الصمود وتختتم المباريات بلقاء يجمع البحري ونينوى.

وتستكمل المباريات يوم الخميس وبنفس توقيتات اليوم الاول، اذ يلاعب نينوى منافسه أربيل ويلاقي الصمود منافسه البحري و يواجه المتصدر غاز الجنوب منافسه البيشمرگة في قمة مواجهات الدور ماقبل الاخير ويصطدم مصافي الشمال بمنافسه الحبانية.

وتختتم مواجهات المرحلة الأولى يوم الجمعة المقبل، إذ يواجه فريق الحبانية منافسه أربيل ويلاقي البيشمرگة فريق المصافي فيما يلاعب غاز الجنوب منافسه البحري وتختم المباريات بلقاء الصمود ونينوى.