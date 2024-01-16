2024-01-16 10:36:06 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد الاتحاد المركزي للسباحة الأول من نيسان المقبل موعداً لإقامة بطولة العراق للسباحة الأولمبية في بغداد بمشاركة (20) نادياً تمثل بغداد والمحافظات .وقال نائب رئيس الاتحاد المركزي للسباحة والألعاب المائية هاشم الخزرجي في تصريح خص به صحيفة الصباح وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بطولة أندية العراق للسباحة الأولمبية تعد النشاط المحلي الأول ضمن المنهاج السنوي للعام الحالي (2024)، مشيراً إلى أن أنشطة اتحاده تضم ثلاث فئات تنافس على المراكز الأولى بغية تحطيم الأرقام السابقة".وأضاف أن "جميع الفعاليات تقام تحت إشراف اللجنة الفنية التي تأخذ على عاتقها اختيار أصحاب المراكز الأولى والمتميزين لرفد المنتخبات الوطنية تحضيراً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، مبيناً أن الفئات المشاركة هي فئة الناشئين لأعمار(13-15) عاماً، والشباب ما بين( 16-18 )عاماً، أما المتقدمون فمن (19) عاماً فما فوق".وعن جاهزية مسبح الشعب الأولمبي، أوضح أن "هناك اتفاقاً أبرم مع إحدى الشركات المتخصصة التي أسهمت في بناء المسبح الإيطالي في محافظة الديوانية وستشرع قريباً بإجراء حملة صيانة شاملة للمسبح، مقراً بأن هذا المرفق ومنذ بنائه العام (1983) لم يخضع لأعمال الصيانة بحسب ضوابطها الدولية، لذا حرص الاتحاد على الإفادة من فترة التوقف الحالية لإنجاز ذلك، موضحاً أن مسبح الشعب هو الوحيد الذي يحتضن تدريبات المنتخبات الوطنية بجميع الفئات، وكذلك النشاطات المحلية".