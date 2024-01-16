المئات يتوافدون إلى أربيل للتظاهر امام مقر الأمم المتحدة لرفض الهجوم الإيراني (فيديو)

2024-01-16 11:02:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توافد المئات من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، الى مقر الأمم المتحدة لتنظيم مظاهرة احتجاجية على الهجمات الصاروخية الإيرانية على محافظة أربيل.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "المئات من المواطنين، توافدوا الى محافظة اربيل لتنظيم تظاهرة احتجاجية امام مقر الأمم المتحدة تعبيرا عن رفضهم للهجوم الصاروخي الإيراني على المحافظة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، فيما أشار في بيان له إلى انها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".

وعدّ مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.

وقال المجلس في بيان، إنه في الساعة 11:30 من ليلة 15 على 16 من شهر كانون الثاني 2024، قصف الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ البالستية عدة مناطق بمدنية اربيل، ما أدى -للأسف وبحسب الحصيلة الأولية - الى استشهاد 4 مدنيين واصابة ستة آخرين بجروح بعضهم حالته الصحية غير مستقرة.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات مناهضة لإيران، لافتا إلى أن هذا العذر لا أساس له ونحن نرفضه، وللأسف دائما ما يستخدمون أعذارا لا أساس لها للهجوم على أربيل.

وأكد البيان أن "أربيل كمنطقة مستقرة لم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".

وتابع البيان أن الضربات التي شنها الحرس الثوري على اربيل "انتهاك صارخ لسيادة الإقليم والعراق، و يتعين على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت إزاء هذه الجريمة".









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