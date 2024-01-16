يونامي تدين الهجوم على مدينة أربيل

2024-01-16 11:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإيراني على مواقع بأربيل في إقليم كردستان العراق، مؤكدة على ضرورة معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات.

وذكرت البعثة في تدوينة على منصة X تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نُدين بشدة الهجوم الإيراني الليلة الماضية على مواقع في أربيل في إقليم كردستان العراق، الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

وشدد على "ضرورة أن تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب"، لافتة الى "اهمية معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات".