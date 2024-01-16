2024-01-16 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات لإنشاء مصانع تتضمن توفير أراض وقروض ميسرة، وفيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي وفي مقدمته الخاص، أكد أن العراق يشهد ثورة صناعية.وقال اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء، يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي وتحديداً القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء، وجه ومنذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة بتقديم العديد من الحزم لدعم القطاع الخاص في المجالات كافة".وأضاف أن "قرارات صدرت لمنح تسهيلات لإنشاء المصانع من خلال هيئة الأراضي الزراعية، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المصانع ومنح القروض الميسرة للمستثمرين، وكذلك للصناعيين الذين يرغبون بتوسيع نشاطهم الصناعي"، مبيناً أن "العراق يشهد الآن ثورة صناعية بكل معنى الكلمة".وأوضح أنه "منذ ما يقارب الشهرين، شكل رئيس الوزراء فريقاً داعماً للقطاع الصناعي بأمر ديواني"، مشيراً إلى أن "هذا الفريق يجتمع كل أسبوع في هيئة المستشارين ويتألف من 7 مستشارين في مختلف القطاعات ينظرون في المشاكل والمعوقات ووسائل الدعم التي يحتاجها القطاع الخاص".وتابع اللامي، أن "القطاع الخاص بدأ يشعر الآن ولأول مرة، أن هناك متابعة من رئيس الوزراء بشكل أسبوعي في مجال دعم القطاع الخاص".