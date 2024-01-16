اليوم .. ثلاث مواجهات ضمن بطولة إفريقيا بكرة القدم

2024-01-16 11:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واعيسعى منتخب تونس اليوم الثلاثاء للفوز وحصد النقاط الثلاث عندما يلاقي منتخب ناميبيا، فيما يلاعب منتخب جنوب إفريقيا نظيره المالي لحساب المجموعة الخامسة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" منتخب تونس يطمح بتحقيق الأهـم في مباراة اليوم التي ستقام على ملعب (أمادوغون كوليبالي) في ساحل العاج، قبل الاصطدام بمنتخب مالي يوم السبت المقبل ثم جنوب إفريقيا".وأضاف أن "منتخب جنوب إفريقيا الطامح لإحراز لقبه الثاني بعد لقبه الأول الذي حققه العام (1996) سيلتقي نظيره المالي الذي يخوض البطولة للمرة التاسعة على التوالي في مباراة قوية لحساب المجموعة ذاتها".وبين أن "منتخب بوركينا فاسو سيلتقي نظيره الموريتاني لحساب المجموعة الرابعة بهدف الخروج من مرحلة تراجع النتائج مؤخراً والفوز على موريتانيا الباحثة عن فوزها الأول في ثالث مشاركاتها في البطولة الافريقية".