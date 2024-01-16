وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل للتنديد بالقصف الإيراني.. صور

2024-01-16 11:50:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

نظم المئات من المواطنين، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بالقصف الإيراني الذي طال محافظة أربيل.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "المئات من المواطنين، نظموا وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة في محافظة أربيل، للتنديد بالقصف الإيراني على مطار أربيل الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، توافد المئات من المواطنين، الى مقر الأمم المتحدة لتنظيم مظاهرة احتجاجية على الهجمات الصاروخية الإيرانية على محافظة أربيل.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "المئات من المواطنين، توافدوا الى محافظة اربيل لتنظيم تظاهرة احتجاجية امام مقر الأمم المتحدة تعبيرا عن رفضهم للهجوم الصاروخي الإيراني على المحافظة.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، فيما أشار في بيان له إلى انها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"

وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".

وعدّ مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.