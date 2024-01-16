2024-01-16 12:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء بيانا شديد اللهجة ضد الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني وخلّفت عدداً من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مسعود بارزاني في بيان اليوم، إن "الجميع يعلم أن أربيل تعرضت منذ العام 2020 ولغاية الآن لعشرات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الجائرة من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوات المتحالفة معه"، مؤكدا أن "هذه الهجمات تمثل ظلماً واضحاً بحق الشعب الكوردي".

وأردف بالقول إن مرتكبي هذه الجرائم ومن يقفون وراء هجمات أربيل يعلمون جيداً أن افتراءاتهم واعذارهم و ادعاءاتهم ليس لها أي أساس، وأنهم يقومون بهذا العدوان والقمع على أربيل وشعب كوردستان للتغطية على مشاكلهم.

وقال الزعيم الكوردي أيضا إن "لصبرنا حدوداً، ففي الهجوم والجريمة الأخيرة الليلة الماضية، ابادوا أُسرة بريئة من أربيل، وهو ما ندينه بشدة، وليس هناك شك بأن هذا الهجوم ليس من المروءة ولا من الشهامة بشيء، ولكنه عار كبير على المجرمين".

تتمة..