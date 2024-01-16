لعنة الموسم الثالث تتواصل.. إقالة المدرب البرتغالي مورينيو من نادي روما

2024-01-16 12:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

أعلن نادي روما الإيطالي إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024).

وجاء قرار إقالة مورينيو بسبب سوء النتائج، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية مختلفة.

وأكد نادي روما في بيان رسمي أن جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي سيغادرون النادي بأثر فوري.

ورحل مورينيو عن تدريب روما عقب فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات بكل المسابقات.

وكانت الهزيمة أمام ميلان يوم الأحد الماضي بنتيجة 1-3 في الدوري الإيطالي بمثابة نقطة النهاية في علاقة روما مع مورينيو.

يذكر أن مورينيو تولى تدريب روما في صيف 2021، واستطاع قيادته حتى إقالته لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

لكن الفريق خسر معه نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، كما لم يستطع العودة إلى دوري أبطال أوروبا أو المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن مورينيو لم يستطع الاستمرار مع أي فريق يدربه لمدة 3 مواسم كاملة لإقالته أو لرحيله بإرادته، سوى في حقبته الأولى مع تشيلسي بين 2004 و2007.