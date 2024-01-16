2024-01-16 12:32:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازحدّد وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الثلاثاء، موعد افتتاح ساحات التبادل التجاري في اليوسفية، كاشفاً عن نسبة الإنجاز المتحققة في الساحة.وقال محيبس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارته لساحة التبادل التجاري في منطقة اليوسفية والتي تقع على مساحة 400 دونم، تأتي كمتابعة لمشاريع البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهي واحدة من ساحات التبادل التجاري الأربع على حزام بغداد"، لافتاً الى أن " الهدف من ساحات التبادل التجاري هو الحفاظ على البنية التحتية للعاصمة وخلق فرص عمل، والتقليل من الزحامات المرورية، والحفاظ على البيئة وعدم دخول الشاحنات الى العاصمة، لأنها ستكون موقعاً للتبادل التجاري لجميع الحمولات والبضائع".وأشار الى أن "نسبة الإنجاز لساحة التبادل في منطقة اليوسفية بلغت 80‎%‎ وسيتم افتتاحها خلال هذا العام"، مؤكداً "متابعته لبقية الساحات على مدخل الكوت ومدخل ديالى ومدخل صلاح الدين". وشدد محيبس على أن "وزارة النقل عازمة على إنجاز هذه الساحات لما لها من انعكاسات على الاقتصاد العراقي".وتابع أن "التنسيق جارٍ بين وزارتي النقل والإسكان والإعمار، وكذلك بين وزارة النقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك بين وزارة النقل ووزارة الداخلية وجميع المؤسسات الأخرى المختصة بمشروع ساحات التبادل التجاري على حزام بغداد" .