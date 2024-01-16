لاعب الشرطة (إدريسا نيانغ) يجري عملية جراحية في اسطنبول

2024-01-16 13:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى لاعب فريق الشرطة (إدريسا نيانغ) عملية جراحية ناجحة في أحد مستشفيات اسطنبول بإشراف الجراح د. شامل بزركان.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لنادي الشرطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"اللاعب (إدريسا نيانغ)خضع لجراحة أجريت له في أحد مستشفيات اسطنبول وقد تم وضعُ ساقه في الجبس لفترةٍ تصل إلى ستة أسابيع، ومن ثم تبدأ مراحل التأهيل المتوقعة لمدة ستة أشهر، ويأمل فريق الشرطة وجماهيره بعودة سريعة للاعب إلى الميدان".يذكر أن اللاعب إدريسا قد أصيب في مباراة الشرطة أمام فريق النجف عند تسجيله الهدف واصطدامه بحارس المرمى سرهنك محسن.