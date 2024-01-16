وزير التجارة يعلن قرب انخفاض سعر طبقة البيض إلى خمسة آلاف دينار

2024-01-16 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأعلن وزير التجارة داود الغريري، اليوم الثلاثاء، قرب انخفاض سعر طبقة البيض إلى خمسة آلاف دينار.وقال الغريري في كلمة له خلال لقائه بعدد من المحللين السياسيين والصحفيين ومن بينهم مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك 400 ألف متوفٍ ومسافر فقط في بغداد الكرخ، تم رصدهم عند تطبيق البطاقة الالكترونية التموينية، كانوا يتسلمون حصص البطاقة التموينية"، لافتاً الى أن "الوزارة سوف تتوجه الى برنامج محدث وبإمكان المواطن تحديث البطاقة الالكترونية التموينية من بيته بدلاً عن ذهابه ومعاناته، والتحديث يكون عبر البطاقة الموحدة والتعليمات سوف تصدر قريباً من الوزارة".وأشار الى أن "الوزارة ستقوم بأكبر حملة لبناء السايلوات"، مبيناً أن "لدى العراق 27 سايلواً فقط، وسيتم بناء 10 سايلوات في الفترة المقبلة".وأكد الغريري أن "هناك وجبة كبيرة من البيض دخلت الى العراق، وستصل الى الأسواق خلال أيام، وستصل طبقة البيض الى 5 آلاف دينار".ولفت الى أن "معرض بغداد المقبل سيختلف بشكل كبير، ويكون أكثر حداثة، والمشاركة ستكون أكبر"، مبيناً أن "إحدى الشركات المتواجدة في معرض بغداد الدولي عقدت حتى الآن 28 اتفاقية تبادل تجاري، وأخرى تبحث عن وكلاء لها في العراق".وفي ما يتعلق بالحنطة أكد الغريري أن "وزارة التجارة وفرت خزيناً من الحنطة من أجل المحافظة على السوق من خلال توفير المواد واستخدام التوقيتات الدقيقة، واتباع سياسة التسويق لايصال المواد الى الفئة المستهدفة والحفاظ على توازن السوق والخزين كافٍ ومليء بالحنطة والمواد الغذائية".