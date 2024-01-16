الإعلام الأمني تؤكد اعتقال منفذي حريق مستشفى الديوانية: اعترفوا بفعلتهم

2024-01-16 13:18:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، عن القاء القبض على أربعة متهمين بحرق مستشفى النسائية والاطفال في محافظة الديوانية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة الديوانية، نفذت عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على أربعة متهمين قاموا بحرق مستشفى النسائية والأطفال في الديوانية في وقت سابق".

وبيّنت أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد استنفار استخباري وجمع المعلومات، إذ المتهمين واعترفوا صراحة عن قيامهم بهذا الفعل، وصدقت أقوالهم ابتدائياً وقضائياً".

وكان محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد، قد كشف يوم أمس الاثنين، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحريق مستشفى الولادة في المحافظة، وفيما أشار إلى أنه كان بفعل فاعل، أكد اعتقال 4 متورطين.

وكان مصدر أمني أفاد يوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، باندلاع حريق في إحدى مستشفيات محافظة الديوانية، وتسببه بحالات اختناق للأطفال، نقلوا على إثرها إلى مستشفى آخر (الحسين والمستشفى العام) في المحافظة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، في يوم الحادثة، إخلاء (150) طفلاً، وأكثر من (190) مرافقا جراء الحريق الذي حدث في مستشفى النسائية والأطفال في مركز مدينة الديوانية.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بسحب يد عدد من المسؤولين في دائرة صحة الديوانية، بعد زيارته للوقوف على تداعيات حريق مستشفى النسائية والأطفال.