انخفاض الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

2024-01-16 13:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي اليوم الثلاثاء ، لتصل إلى 181 مليون دولار مقارنة بيوم امس الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 208 ملايين و207 آلاف 203 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 181 مليونا و207 آلاف و203 دولارات، مرتفعة بنسبة 85% عن المبيعات النقدية البالغة 27 مليونا و100 ألف دولار".

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 151 شركة.