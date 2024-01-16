بمشاركة رئيس شبكة الإعلام العراقي.. اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد اجتماعاته في تونس

2024-01-16 13:50:03 - المصدر: واع

تونس – واع

شارك رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة بتونس.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، شارك اليوم، في اجتماعات الدورة العادية 43 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة في العاصمة التونسية".

وأضاف أن "الاجتماعات عقدت بحضور رئيس الاتحاد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد فهد الحارثي".

وأكد الحارثي في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أن "اتحاد إذاعات الدول العربية يسعى دائماً الى تطوير أساليب عمله بما ينسجم مع تطور وسائل الإعلام الحديث"، مبيناً أن "ذلك لا يتم إلا بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد".