بمراسم رسمية.. رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الإستوني

2024-01-16 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية إستونيا السيد ألار كاريس.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس والوفد المرافق له".

واضافت انه "تم اجراء مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيدين الوطنيين للبلدين، بعدها تم استعراض حرس الشرف، ثم صافح فخامة الرئيس وضيفه وفدي البلدين".

واكدت ان "رئيس الجمهورية والرئيس الإستوني سيجريان مباحثات ثنائية تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".