عمليات سامراء تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع)

2024-01-16 14:22:01 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع – فليح العبيدي

أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) في مدينة سامراء.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مثجل المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزائرين الوافدين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) انتهت من دون حادث يذكر، حيث بلغ عدد الزائرين الوافدين نحو مليونين و567 ألف وافد"، مبيناً أن "قيادة عمليات سامراء اتخذت عدة إجراءات لاستقبال ملايين الزائرين الوافدين لمرقدي الإمامين العسكريين والسيد محمد (عليهم السلام) ومرقد الشيخ إبراهيم بن مالك الأشتر (رضي الله عنه) بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)".

وأضاف المالكي، أنه "تم إصدار أمر العمليات الخاص بهذه المناسبة حيث ضم خطتين مهمتين الأولى، تأمين الحماية اللازمة للزائرين على طول طريق التنقل ضمن قاطع المسؤولية من قبل القطعات الأمنية الماسكة والاستمرار بالعمليات الاستباقية، وكذلك الاستمرار بالتفتيش على الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة لتحديد حركة ونشاطات المجاميع الإرهابية والخلايا النائمة ومنعها من تنفيذ مآربها الشريرة في استهداف حياة المواطنين والزائرين".

وتابع أن "الخطة الثانية تضمنت تقديم الخدمات للزائرين بالاشتراك مع الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين والحكومات المحلية للأقضية ضمن قاطع المسؤولية لتوفير أفضل الخدمات للزائرين من خلال المواكب الحسينية المرخصة، وتقديم الطعام والمياه وغيرها بالإضافة إلى الخدمات الطبية والصحية من خلال التنسيق مع صحة محافظة صلاح الدين ومستشفى سامراء العام فضلاً عن المفارز الطبية الخاصة بقطعات قيادة العمليات والتي انتشرت على طول طريق التنقل للزائرين".