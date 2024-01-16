بعد الاشتباك معه بمختلف الأسلحة.. القوات الأمنية تقتل تاجر مخدرات خطير في المثنى

2024-01-16 14:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية من قبل خلية الصقور الاستخبارية ومفرزة من مكافحة المخدرات، أسفرت عن قتل تاجر مخدرات خطير جداً في محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية المختصة تواصل متابعة تجار المخدرات الخطرين، ففي عملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، وبإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت قوة من خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من قتل أحد تجار المخدرات يعد من التجار الخطرين جداً وهو المسؤول عن توزيع هذه السموم في محافظات المثنى والنجف الأشرف والديوانية وذي قار".

وأضافت ان "عملية قتل هذا المجرم الملقب بـ(الحجي) جاءت بعد الاشتباك معه بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في صحراء السماوة بالتحديد ضمن منطقة الرحاب"، مبينة أن "القوة المنفذة للواجب تمكنت من ضبط 3000 حبة مخدرة و3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، ومدفع هاون عيار 60 ملم و6 قنابر هاون وسلاح نوع BKC".