وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية

2024-01-16 14:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحسناوي ترأس اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية بحضور مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أحمد سامي".وأضاف أن "الاجتماع ناقش الموقف الدوائي والقائمة الوطنية للأدوية والقائمة الشاملة، وتوفير تلك الأدوية وآخر المستجدات العلمية العالمية".