2024-01-16 14:56:22 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق يوم غدٍ الأربعاء منافسات دور الثمانية لدوري الكرة الطائرة الممتاز في مرحلتة الأولى، بإقامة (4) مباريات تحتضنها قاعة نادي الجيش في بغداد.وذكر بيان المكتب الإعلامي لاتحاد الطائرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" مصافي الشمال وأربيل سيقصان شريط الافتتاح في تمام الساعة الواحدة ظهراً تليها مباراة تجمع الحبانية وغاز الجنوب في الساعة الثالثة عصراً، وتليها في الساعة الخامسة عصراً مباراة البيشمرگة ومنافسه الصمود وتختم المباريات بلقاء يجمع فريقي البحري ونينوى".وأضاف البيان أن "مباريات هذا الدور ستستكمل يوم الخميس وبنفس توقيتات اليوم الأول، إذ يلاعب نينوى منافسه أربيل ويلاقي الصمود منافسه البحري ويواجه المتصدر غاز الجنوب منافسه البيشمرگة في قمة مواجهات الدور ماقبل الأخير ويصطدم مصافي الشمال بمنافسه الحبانية".وبين أن "مواجهات المرحلة الأولى ستختتم يوم الجمعة المقبل، إذ يواجه فريق الحبانية منافسه أربيل ويلاقي البيشمرگة فريق المصافي، فيما يلاعب غاز الجنوب منافسه البحري، وتختم المباريات بلقاء الصمود ونينوى".