2024-01-16 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأربعة من تجار المخدرات في بغداد والنجف الأشرف.

وقال ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع تمكنت من الإطاحة بإثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة وبحوزتهما اكثر من 500 حبة مخدرة".

وأضاف ان "القبض تم من خلال التنسيق مع شؤون المخدرات بالمحافظة وبعد عرضهما على القضاء قرر ايقافهما وفق احكام المادة 28 مخدرات".

وتابع ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها بالإشتراك مع قيادة عمليات بغداد، القت القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في منطقتي سبع البور والعبيدي ببغداد وفق مذكرة قبض صادرة بحقهما 28 مخدرات، ضبط بحوزتهما بالجرم المشهود مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي تم مصادرتها واحالة المتهمان الى التحقيق".

وأكد ان "مفارز المديرية الأخرى وبالاشتراك أيضا مع قيادة عمليات بغداد عثرت على كدس للعتاد في منطقة النهروان يحتوي على قذائف مدفع عدد 11 وقنبرتين هاون، حيث تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر".