صدور كتاب جديد يحمل رؤية يابانية للحضارة العربية الإسلامية

2024-01-16 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعصدر عن دار الشؤون الثقافية ببغداد كتاب بعنوان "القناة والتوحيد" للبروفيسور الياباني يوزو إيناغاكي.وذكر مترجم ومقدم الكتاب محمود عبد الواحد محمود القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء أن "الكتاب للبروفيسور الياباني يوزو إيناغاكي وصدر عن دار الشؤون الثقافية ببغداد ويتحدث عن رؤية يابانية من منظور الاستراتيجية الحضارية الحرجة".وأضاف أن الكتاب "يسلط الضوء أيضا على دور الحضارة العربية الإسلامية في الربط بين الشرق والغرب".