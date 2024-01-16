2024-01-16 15:44:11 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد المخرج الإماراتي محمد العامري، اليوم الثلاثاء، أنه شاهد عروضاً احترافية في مهرجان بغداد للمسرح.وقال العامري لوكالة الأنباء العراقية (واع): "شاهدت في مهرجان بغداد للمسرح العربي عروضاً تركت أثراً كبيراً وانطباعاً جميلاً، وهذه العروض اكاديمية واحترافية".وأضاف: "كنا نسمع عن المسرح العراقي من خلال سفراء المسرح، الفنانين قاسم محمد وجواد الأسدي وابراهيم جلال وعبد الإله عبد القادر ومحمود أبو العباس وعزيز خيون وغيرهم، من نجوم المسرح الذين تركوا بصمة واضحة في الإمارات، وتأثيره الواضح من خلال الجمهور الواعي المثقف".وأضاف أن "هذا المهرجان ودورة بغداد تؤكد على هذا الشيء لما لها تأثير في الداخل والخارج"، مشيراً الى أنه "قدم مسرحية (الناموس) على خشبة المسرح الصحراوي، وقدم مسرحية (مجلس الحيرة) تأليف الشيخ الدكتور سلطان بني محمد القاسمي، وهو عمل مشترك عربي على مسرح (مجلس الحيرة) بمشاركة الفنان أحمد الجسمي وأحمد العمري واسعد فضة وابراهيم سالم وغيرهم من المشاركين بالعمل".وتابع أن "عنوان المسرحية (زغنبوت) وهو مصطلح دارج أي بمعنى السم أو الأكل الرديء، وفكرة المسرحية تأتي من معنى هذا المصطلح وهو جزء من مهمة العرض، والقرية التي أصابها القحط واضطرت لأكل كل ما هو سيئ وغير مستساغ وتجرعت المر، وتحت هذا الضغط وامام خيارات اخرى ربما تؤدي الى ضرر اكبر".