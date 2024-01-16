المندلاوي والمالكي يؤكدان دعم الحكومة وإنجاح دورها

2024-01-16 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، دعم الحكومة وإنجاح دورها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمندلاوي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة التقى ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحث معه آخر المستجدات على الساحة السياسية، وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية إدامة التنسيق الفاعل بين مجلس النواب وجميع القوى السياسية لتوفير الخدمات التي يتطلع إليها الشعب، وتشريع القوانين التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن دعم وإسناد الحكومة لإنجاح دورها في بناء العراق وحفظ أمنه واستقراره".